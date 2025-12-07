Каталог компаній
Kent Hospital
Kent Hospital Лікар Зарплати

Середня загальна компенсація Лікар in United Kingdom у Kent Hospital варіюється від £90.8K до £127K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kent Hospital. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$132K - $160K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$122K$132K$160K$171K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Kent Hospital?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Лікар в Kent Hospital in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £126,947. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kent Hospital для позиції Лікар in United Kingdom складає £90,833.

Інші ресурси

