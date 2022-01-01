Каталог компаній
KenSci
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

KenSci Зарплати

Зарплата KenSci варіюється від $114,660 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $155,775 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KenSci. Останнє оновлення: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт-менеджер
$115K
Інженер-програміст
$156K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в KenSci - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KenSci складає $119,400.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для KenSci

Схожі компанії

  • Pluralsight
  • Circadence
  • Kareo
  • Pantheon
  • DrChrono
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси