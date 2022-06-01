Довідник компаній
Kelly Services
Kelly Services Зарплати

Діапазон зарплат Kelly Services коливається від $29,371 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $102,485 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kelly Services. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $97K
Рекрутер
Median $65K
Менеджер з бізнес-операцій
$77.6K

Науковець даних
$47.8K
Людські ресурси
$32.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$29.4K
Маркетинг
$102K
Довіра та безпека
$87.4K
Часті запитання

Най-високоплатената роль, докладвана в Kelly Services, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение від $102,485.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Kelly Services, е $71,305.

Інші ресурси