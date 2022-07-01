Каталог компаній
Keap
Keap Зарплати

Зарплата Keap варіюється від $86,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $185,925 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Keap. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $86K
Продукт-дизайнер
$118K
Продукт-менеджер
$177K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$186K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Keap - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $185,925. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Keap складає $147,355.

