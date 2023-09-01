KCI Technologies Зарплати

Зарплата KCI Technologies варіюється від $56,441 загальної компенсації на рік для Інженер-будівельник на нижньому рівні до $97,594 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KCI Technologies . Останнє оновлення: 9/15/2025