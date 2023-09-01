Каталог компаній
KCI Technologies
KCI Technologies Зарплати

Зарплата KCI Technologies варіюється від $56,441 загальної компенсації на рік для Інженер-будівельник на нижньому рівні до $97,594 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KCI Technologies. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-будівельник
$56.4K
Інженер-механік
$69.7K
MEP-інженер
$83.6K

Проєктний менеджер
$97.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в KCI Technologies - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $97,594. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KCI Technologies складає $76,615.

