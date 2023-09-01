KBTG Зарплати

Діапазон зарплат KBTG коливається від $10,841 у загальній компенсації на рік для Дослідник користувацького досвіду на нижньому кінці до $44,087 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників KBTG . Останнє оновлення: 8/19/2025