KBTG
KBTG Зарплати

Діапазон зарплат KBTG коливається від $10,841 у загальній компенсації на рік для Дослідник користувацького досвіду на нижньому кінці до $44,087 для Маркетинг на верхньому кінці.

$160K

Інженер-програміст
Median $22.1K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $17.4K
Бізнес-аналітик
$24.9K

Маркетинг
$44.1K
Менеджер продукту
$30.1K
Аналітик кібербезпеки
$32.7K
Дослідник користувацького досвіду
$10.8K
Часті запитання

The highest paying role reported at KBTG is Маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

