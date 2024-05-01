Каталог компаній
Kavak
Kavak Зарплати

Зарплата Kavak варіюється від $26,268 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $156,780 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kavak. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $45.5K
Дата-сайентист
$68.4K
Управління персоналом
$36K

Продукт-менеджер
$26.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$157K
Поширені запитання

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Kavak jest Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $156,780. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kavak wynosi $45,490.

