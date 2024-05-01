Kavak Зарплати

Зарплата Kavak варіюється від $26,268 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $156,780 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kavak . Останнє оновлення: 9/15/2025