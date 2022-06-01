Каталог компаній
Katapult
Katapult Зарплати

Зарплата Katapult варіюється від $44,428 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $214,200 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Katapult. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Менеджер з науки про дані
$214K
Дата-сайентист
$197K
Продукт-дизайнер
$99.5K

Інженер-програміст
$44.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Katapult - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $214,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Katapult складає $148,255.

