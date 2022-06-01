Katapult Зарплати

Зарплата Katapult варіюється від $44,428 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $214,200 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Katapult . Останнє оновлення: 9/15/2025