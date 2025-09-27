Каталог компаній
Kasasa
  • Зарплати
  • Cybersecurity Analyst

  • Всі зарплати Cybersecurity Analyst

Kasasa Cybersecurity Analyst Зарплати

Медіанний пакет компенсації Cybersecurity Analyst у Kasasa становить $130K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kasasa. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Загалом за рік
$130K
Рівень
-
Базова зарплата
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Kasasa?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Kasasa складає річну загальну компенсацію $130,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kasasa для позиції jobFamilies.Cybersecurity Analyst складає $130,000.

