Каталог компаній
Karsun Solutions
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Karsun Solutions Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Karsun Solutions становить $126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Karsun Solutions. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Karsun Solutions
Frontend Software Engineer
Herndon, VA
Загалом за рік
$126K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$126K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
8 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в Karsun Solutions?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Інженер-програміст by Karsun Solutions in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $151,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Karsun Solutions vir die Інженер-програміст rol in United States is $126,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Karsun Solutions

Схожі компанії

  • Stripe
  • Databricks
  • Facebook
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси