Довідник компаній
KAR Global
KAR Global Зарплати

Діапазон зарплат KAR Global коливається від $73,365 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $225,120 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників KAR Global. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $115K
Менеджер продукту
Median $96.4K
Науковець даних
$101K

Інформаційний технолог (ІТ)
$73.4K
Дизайнер продукту
$116K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$225K
Технічний менеджер програми
$141K
Часті запитання

KAR Global mediaan aastane kogukompensatsioon on $115,000.

