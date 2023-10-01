Kaizengaming Зарплати

Діапазон зарплат Kaizengaming коливається від $16,841 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $66,984 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kaizengaming . Останнє оновлення: 8/19/2025