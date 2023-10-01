Kaizengaming Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Kaizengaming коливається від $16,841 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $66,984 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kaizengaming. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $59.9K

Фронтенд-інженер

Дизайнер продукту
$16.8K
Аналітик кібербезпеки
$18.8K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$67K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Kaizengaming, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $66,984. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Kaizengaming, становить $39,343.

