Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Kairos Power Інженер-механік Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Kairos Power становить $150K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kairos Power. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Загалом за рік
$150K
Рівень
Senior Engineer 1
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Kairos Power?

$160K

Останні подання зарплат
Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Kairos Power in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $159,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kairos Power для позиції Інженер-механік in San Francisco Bay Area складає $105,000.

