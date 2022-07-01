JW Player Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат JW Player коливається від $78,712 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $321,600 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників JW Player. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$322K
Науковець даних
$86K
Маркетинг
$84.6K

Дизайнер продукту
$128K
Менеджер продукту
$164K
Рекрутер
$104K
Продажі
$271K
Інженер-програміст
$78.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в JW Player, є Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $321,600. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в JW Player, становить $128,380.

