Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in New York City Area у Justworks становить $193K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Justworks. Останнє оновлення: 10/1/2025
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
5%
РІК 1
15%
РІК 2
40%
РІК 3
40%
РІК 4
У Justworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
5% передається у 1st-РІК (5.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (1.25% щомісячно)
40% передається у 3rd-РІК (3.33% щомісячно)
40% передається у 4th-РІК (3.33% щомісячно)
10%
РІК 1
30%
РІК 2
30%
РІК 3
30%
РІК 4
У Justworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)
30% передається у 2nd-РІК (2.50% щомісячно)
30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)
30% передається у 4th-РІК (2.50% щомісячно)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.