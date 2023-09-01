Jumia Зарплати

Зарплата Jumia варіюється від $11,940 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $33,232 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jumia . Останнє оновлення: 9/7/2025