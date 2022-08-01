Каталог компаній
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Зарплати

Зарплата Jumbo Interactive варіюється від $70,794 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $96,938 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jumbo Interactive. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$78.3K
Продукт-менеджер
$90.9K
Інженер-програміст
$70.8K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$96.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Jumbo Interactive - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $96,938. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Jumbo Interactive складає $84,621.

