Каталог компаній
Julius Baer
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Julius Baer Зарплати

Зарплата Julius Baer варіюється від $45,074 загальної компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому рівні до $213,714 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Julius Baer. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $162K

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
$47.7K
IT-спеціаліст
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Інвестиційний банкір
$45.1K
Проєктний менеджер
$167K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$214K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Julius Baer - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $213,714. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Julius Baer складає $164,568.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Julius Baer

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Snap
  • Tesla
  • Lyft
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси