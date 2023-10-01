Julius Baer Зарплати

Зарплата Julius Baer варіюється від $45,074 загальної компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому рівні до $213,714 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Julius Baer . Останнє оновлення: 9/7/2025