JSW Зарплати

Зарплата JSW варіюється від $9,738 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $99,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників JSW . Останнє оновлення: 9/6/2025