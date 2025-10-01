Компенсація Інженер-програміст in Ireland у Johnson & Johnson становить €73.4K за year для 24. Медіанний yearний пакет компенсації in Ireland становить €74.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Johnson & Johnson. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***