Johnson & Johnson
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Bengaluru

Johnson & Johnson Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Johnson & Johnson становить ₹1.76M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Johnson & Johnson. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.76M
Рівень
23
Базова зарплата
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Johnson & Johnson?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Системний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Johnson & Johnson in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,044,086. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Інженер-програміст role in Greater Bengaluru is ₹1,763,539.

