Компенсація Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Johnson & Johnson варіюється від $117K за year для 23 до $305K за year для 30. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $175K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Johnson & Johnson. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
