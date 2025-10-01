Компенсація Дата-сайентист in New York City Area у Johnson & Johnson варіюється від $92.4K за year для 23 до $232K за year для 30. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $220K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Johnson & Johnson. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
