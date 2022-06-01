Jockey International Зарплати

Зарплата Jockey International варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $59,496 для Дейта-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jockey International . Останнє оновлення: 11/26/2025