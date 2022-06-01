Каталог компаній
Jockey International Зарплати

Зарплата Jockey International варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $59,496 для Дейта-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jockey International. Останнє оновлення: 11/26/2025

Дейта-аналітик
$59.5K
Інженер-програміст
$54.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Jockey International - це Дейта-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $59,496. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Jockey International складає $57,111.

Інші ресурси

