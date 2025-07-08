Каталог компаній
Jocata Financial Advisory And Technology
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Jocata Financial Advisory And Technology Зарплати

Медіанна зарплата Jocata Financial Advisory And Technology становить $7,646 для Дейта-аналітик . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jocata Financial Advisory And Technology. Останнє оновлення: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-аналітик
$7.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Jocata Financial Advisory And Technology - це Дейта-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $7,646. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Jocata Financial Advisory And Technology складає $7,646.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Jocata Financial Advisory And Technology

Схожі компанії

  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jocata-financial-advisory-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.