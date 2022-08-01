January Technologies Зарплати

Зарплата January Technologies варіюється від $142,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $310,545 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників January Technologies . Останнє оновлення: 9/14/2025