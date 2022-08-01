Каталог компаній
January Technologies
January Technologies Зарплати

Зарплата January Technologies варіюється від $142,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $310,545 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників January Technologies. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $142K
Управління персоналом
Median $241K
Операції з персоналом
$281K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$311K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в January Technologies - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $310,545. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в January Technologies складає $261,200.

