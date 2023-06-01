Jane Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Jane Technologies варіюється від $160,800 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $266,325 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Jane Technologies. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Дата-сайентист
$161K
Продукт-менеджер
$266K
Інженер-програміст
$209K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$174K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

