Jacobs
Jacobs Зарплати

Діапазон зарплат Jacobs коливається від $44,786 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $194,000 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jacobs. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер-будівельник
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Інженер транспортних систем

Інженер-конструктор

Інженер-механік
L1 $69.4K
L3 $108K

Менеджер проекту
L3 $143K
L5 $194K
Науковець даних
Median $148K
Інженер-авіакосмічної галузі
Median $108K
Аналітик кібербезпеки
Median $80K
Бухгалтер
$133K
Бізнес-аналітик
$69.7K
Розвиток бізнесу
$85.2K
Інженер-хімік
$84.6K
Інженер-електрик
$60.2K
Інженер-геолог
$70.6K
Інженер з апаратного забезпечення
$137K
Інформаційний технолог (ІТ)
$70.4K
Консультант з менеджменту
$124K
Інженер з механічних, електричних та сантехнічних систем
$129K
Менеджер продукту
$98.5K
Менеджер програми
$146K
Продажі
$44.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$176K
Архітектор рішень
$184K

Архітектор даних

Часті запитання

The highest paying role reported at Jacobs is Менеджер проекту at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

