Jabil
Jabil Інженер з апаратного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер з апаратного забезпечення in Taiwan у Jabil становить NT$61K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Jabil. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$61K
Рівень
4
Базова зарплата
NT$61K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Jabil?

NT$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер з апаратного забезпечення at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$70,938. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Інженер з апаратного забезпечення role in Taiwan is NT$59,629.

