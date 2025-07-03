Каталог компаній
Itau
Itau Зарплати

Зарплата Itau варіюється від $6,378 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $80,277 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Itau. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $36.7K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер даних

Дейта-сайентист
Median $33.9K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $56.5K

Продакт-менеджер
Median $36.4K
Дейта-аналітик
Median $16.6K
Архітектор рішень
Median $50.5K
Бізнес-аналітик
$16.6K
Менеджер з дейта-сайенс
$80.3K
Фінансовий аналітик
$54K
Кадрові ресурси
$17.7K
Маркетинг
$20.5K
Продакт-дизайнер
$6.4K
Програм-менеджер
$33.7K
Проєкт-менеджер
$33.7K
Аналітик кібербезпеки
$31.6K
Технічний програм-менеджер
$38.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Itau - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $80,277. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Itau складає $33,820.

