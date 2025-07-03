Itau Зарплати

Зарплата Itau варіюється від $6,378 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $80,277 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Itau . Останнє оновлення: 11/22/2025