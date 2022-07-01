Issuu Зарплати

Зарплата Issuu варіюється від $45,768 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $112,295 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Issuu . Останнє оновлення: 11/22/2025