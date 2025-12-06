Каталог компаній
Isima
Isima Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Tunisia у Isima варіюється від TND 50K до TND 68.2K за year.

Середня загальна компенсація

$18.2K - $22K
Tunisia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$17K$18.2K$22K$23.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Isima?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Isima in Tunisia складає річну загальну компенсацію TND 68,185. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Isima для позиції Інженер-програміст in Tunisia складає TND 49,963.

