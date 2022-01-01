ISG Зарплати

Зарплата ISG варіюється від $30,055 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $84,575 для Консультант з управління на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ISG . Останнє оновлення: 11/22/2025