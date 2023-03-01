Каталог компаній
ISEE
ISEE Зарплати

Зарплата ISEE варіюється від $113,611 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $185,925 для Апаратний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ISEE. Останнє оновлення: 11/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Апаратний інженер
$186K
Інженер-програміст
$114K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ISEE - це Апаратний інженер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $185,925. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ISEE складає $149,768.

