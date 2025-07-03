Iron Systems Зарплати

Зарплата Iron Systems варіюється від $12,240 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $111,440 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Iron Systems . Останнє оновлення: 11/22/2025