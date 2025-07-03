Каталог компаній
Iron Systems
Iron Systems Зарплати

Зарплата Iron Systems варіюється від $12,240 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $111,440 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Iron Systems. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
$12.2K
Технічний програм-менеджер
$111K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Iron Systems - це Технічний програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $111,440. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Iron Systems складає $61,840.

