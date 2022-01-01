Довідник компаній
iRhythm
iRhythm Зарплати

Діапазон зарплат iRhythm коливається від $124,375 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $357,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників iRhythm. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $211K
Бізнес-аналітик
$154K
Інженер з апаратного забезпечення
$179K

Операційний маркетинг
$124K
Менеджер продукту
$266K
Продажі
$199K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$358K
Дослідник користувацького досвіду
$153K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У iRhythm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

Часті запитання

The highest paying role reported at iRhythm is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

