Каталог компаній
IPE Global
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Юридичний відділ

  • Всі зарплати Юридичний відділ

IPE Global Юридичний відділ Зарплати

Середня загальна компенсація Юридичний відділ in India у IPE Global варіюється від ₹311K до ₹442K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IPE Global. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$4K - $4.8K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$3.5K$4K$4.8K$5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Юридичний відділ заявок в IPE Global щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в IPE Global?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Юридичний відділ пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Юридичний відділ в IPE Global in India складає річну загальну компенсацію ₹441,846. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IPE Global для позиції Юридичний відділ in India складає ₹311,214.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для IPE Global

Схожі компанії

  • Lyft
  • Tesla
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ipe-global/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.