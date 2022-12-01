Investec Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Investec коливається від $21,164 у загальній компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому кінці до $158,746 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Investec. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Аналітик даних
$72.4K
Науковець даних
$92.4K
Інвестиційний банкір
$21.2K

Маркетинг
$125K
Дизайнер продукту
$65.2K
Менеджер проекту
$42.2K
Інженер-програміст
$81K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Архітектор рішень
$53.8K
