Investec Зарплати

Діапазон зарплат Investec коливається від $21,164 у загальній компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому кінці до $158,746 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Investec . Останнє оновлення: 8/13/2025