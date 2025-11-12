Каталог компаній
Intuit Інженер машинного навчання Зарплати в United States

Компенсація Інженер машинного навчання in United States у Intuit варіюється від $239K за year для Software Engineer 2 до $948K за year для Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $332K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер машинного навчання в Intuit in United States складає річну загальну компенсацію $947,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intuit для позиції Інженер машинного навчання in United States складає $345,000.

