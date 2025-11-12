Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in New York City Area у Intuit варіюється від $160K за year для Software Engineer 1 до $338K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $206K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)