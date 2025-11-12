Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in India у Intuit варіюється від ₹3.06M за year для Software Engineer 1 до ₹9.88M за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.05M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)