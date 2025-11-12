Каталог компаній
Intuit
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack інженер програмного забезпечення

  • Greater Toronto Area

Intuit Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in Greater Toronto Area у Intuit варіюється від CA$113K за year для Software Engineer 1 до CA$280K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$162K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення в Intuit in Greater Toronto Area складає річну загальну компенсацію CA$280,287. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intuit для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення in Greater Toronto Area складає CA$168,785.

