Intuit UX-дизайнер Зарплати в Israel

Медіанний пакет компенсації UX-дизайнер in Israel у Intuit становить ₪620K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Загалом за рік
₪620K
Рівень
Staff Product Designer
Базова зарплата
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Бонус
₪64.4K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
13 Роки
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дизайнер в Intuit in Israel складає річну загальну компенсацію ₪765,793. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intuit для позиції UX-дизайнер in Israel складає ₪534,745.

