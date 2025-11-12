Компенсація UX-дизайнер in Greater Bengaluru у Intuit варіюється від ₹4.04M за year для Product Designer 2 до ₹6.69M за year для Senior Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹3.86M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)