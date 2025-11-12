Каталог компаній
Intuit
Intuit UX-дизайнер Зарплати в Canada

Компенсація UX-дизайнер in Canada у Intuit варіюється від CA$143K за year для Product Designer 2 до CA$224K за year для Staff Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$218K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дизайнер в Intuit in Canada складає річну загальну компенсацію CA$508,487. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intuit для позиції UX-дизайнер in Canada складає CA$218,216.

Інші ресурси