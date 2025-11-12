Intuit Дизайнер взаємодії Зарплати

Компенсація Дизайнер взаємодії in United States у Intuit варіюється від $156K за year до $277K. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $235K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Intuit ?

