  • Зарплати
  • Маркетинг

  • Менеджер з маркетингу продукту

  • United States

Intuit Менеджер з маркетингу продукту Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Менеджер з маркетингу продукту in United States у Intuit становить $186K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intuit. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Загалом за рік
$186K
Рівень
M1
Базова зарплата
$133K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$13K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Intuit?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intuit RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з маркетингу продукту в Intuit in United States складає річну загальну компенсацію $229,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intuit для позиції Менеджер з маркетингу продукту in United States складає $169,000.

