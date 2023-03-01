Довідник компаній
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Зарплати

Діапазон зарплат Intesa Sanpaolo коливається від $15,558 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $93,254 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Intesa Sanpaolo. Останнє оновлення: 8/13/2025

Інженер-програміст
Бекенд-інженер

Фінансовий аналітик
Людські ресурси
Менеджер проекту
Аналітик кібербезпеки
Архітектор рішень
Технічний письменник
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Intesa Sanpaolo, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $93,254. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Intesa Sanpaolo, становить $80,056.

