Каталог компаній
International SOS
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

International SOS Зарплати

Зарплата International SOS варіюється від $70,614 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $150,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників International SOS. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Продажі
Median $150K
Дата-сайентист
$70.6K
IT-спеціаліст
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Програмний менеджер
$74.6K
Проєктний менеджер
$127K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην International SOS είναι Продажі με ετήσια συνολική αμοιβή $150,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην International SOS είναι $94,063.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для International SOS

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Stripe
  • Apple
  • Flipkart
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси