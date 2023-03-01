Довідник компаній
Interac
Interac Зарплати

Діапазон зарплат Interac коливається від $54,953 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $100,269 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Interac. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $87.1K
Менеджер продукту
Median $60K
Науковець даних
$65.4K

Інформаційний технолог (ІТ)
$55K
Менеджер програми
$81.1K
Аналітик кібербезпеки
$100K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Interac, є Аналітик кібербезпеки at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,269. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Interac, становить $73,280.

